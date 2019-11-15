Москва, , 10:32 — REGNUM В России с 2020 года земли общего назначения СНТ или ОНТ будут облагаться налогом по льготной ставке, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Ранее, если участки, занятые объектами СНТ и ОНТ, проездами, площадками, стоянками и т. д., не использовались товариществами, то облагались налогом по ставке не более 1,5%.

С 2020 года земельные участки общего назначения, находящиеся в собственности или бессрочном пользовании СНТ, будут облагаться земельным налогом по ставке не более 0,3% от кадастровой стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, более 150 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Московской области пользуются дифференцированной системой оплаты членских взносов.

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