Чунцин, Китай, , 10:31 — REGNUM Совместные поисково-спасательные учения прошли на реке Янцзы в Китае впервые с применением современного спасательного оборудования, сообщает 15 ноября газета China Daily.

Учения прошли в районе Фулин города Чунцина на реке Янцзы с применением продвинутого поисково-спасательного оборудования. Учения были организованы Министерством транспорта и муниципальными властями Чунцина. В них приняли участие более 30 ведомств, включая вооруженную полицию, службы общественной безопасности и медицинской помощи.

Как сообщало РЕГНУМ, спецназ Восточного военного округа России отправился в Китай для участия в международных учениях, где также будут присутствовать антитеррористические ведомства стран АСЕАН.

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