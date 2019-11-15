15 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Базовая система, куда приходит ребёнок, — это его семья. С началом переходного возраста к внутренним маме и папе ребенка прибавляется собственный внутренний мир, который, как зеркало, отразит все, что происходит в семье.

Евгения Павловская, , 13:01 — REGNUM Член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, расстановщик Московского института консультирования и семейных решений Евгения Павловская рассказала о факторах, побуждающих детей сводить счеты с жизнью.

Пустые качели Иван Шилов © ИА REGNUM

Последнее время в России значительно участились случаи суицидов. Это действительно та тема, которую нельзя обходить стороной. Я давно работаю с подростками в своих проектах. Принятый формат занятий помогает им задавать интересующие вопросы, связанные с семьей и отношениями внутри семьи.

Подростковый возраст — это время, когда происходит переход ребёнка во взрослую жизнь, и именно в это время подросток начинает видеть не так, как раньше. Если раньше у него это был внутренний голос Мамы и Папы, то сейчас добавляется ещё и свой внутренний голос. Ребята часто делятся своими переживаниями и рассказывают о том, что у них происходит. Идет как бы разделение жизни на две части. Есть жизнь, где они настоящие, такие, какие есть на самом деле, и есть жизнь, которую хотят видеть родители. Зачастую жизнь по представлениям родителей абсолютно не совпадает с настоящей жизнью ребёнка. Что говорят дети?

«Я очень легко адаптируюсь, мне приходится «притворяться», чтобы не вызывать лишних вопросов у родителей».

«Меня не хотят слышать родители, я не могу быть таким, кем я чувствую себя на самом деле».

На самом деле, притворяться — это не самый худший вариант. Если ребёнок хорошо адаптируется в любой для него ситуации, это всегда большой плюс. Но также есть ребята, кому адаптация даётся очень сложно или не даётся совсем. Они не могут постоянно притворяться, и каждый случай, когда их не слышат, не принимают, приводит к состоянию, в котором ребёнок становится все более недоволен собой. При каждой ситуации, когда он остаётся непонятым, непринятым, ребёнок думает о смысле нахождения в этом мире.

«Ведь если нет принятия, зачем тогда жить?»

Непонимание © Riala

Иногда это может быть манипуляцией, но любая манипуляция скрывает за собой боль. Недавно произошёл случай, когда ребёнок выбросился из окна на глазах у родителей. У наших детей в таком возрасте нет понимания, что такое смерть.

Когда мы говорим о суициде, то в этом случае действует одна из трех динамик. Когда дети предпринимают такие же действия, как и их родители: «Я за тобой». Когда ребёнок видит, что родители несчастливы, находятся в постоянных конфликтах, то это приводит к тому, что ребёнок принимает решение: «Если вам плохо со мной, я не буду вам мешать». «Я вместо тебя». Если родители открыто говорят о том, что все, что происходит, — это из-за него, то ребенок не готов вынести такой ответственности и тоже принимает решение не в пользу жизни: «Я тоже».

Дети — это зеркала своих родителей. Если у родителей присутствует мысль о том, что такая жизнь больше не может продолжаться, то это очень просто может найти отклик у детей. Для ребёнка нужна и важна любовь родителей. Если родители находятся в своих историях, которые несут постоянные переживания, то и ребёнок автоматически пойдёт за этими переживаниями. Базовая система, куда приходит ребёнок, — это его семья. Именно отношения в семье формируют его дальнейшую жизнь, и здесь очень важно получить знания, которые помогут ребёнку адаптироваться в мире и выйти в свою взрослую и счастливую жизнь.

Василий Бакшеев. За обедом. Неудачники (фрагмент). 1901

Также существует множество других аспектов, которые влияют на ребёнка: социальная жизнь, безответная любовь, отношения в школе, культурные влияния.

Краткая справка про суициды.

Факторы суицидального поведения:

биологический/наследственный фактор;

психологический, неумение преодолевать стрессовые ситуации, зависимость от мнения окружающих;

тяжелые соматические заболевания, например, депрессия, шизофрения;

религиозные факторы;

внутрисемейные группы риска, это дети в условиях насилия, проживающие в неблагополучных семьях;

социальные, имеет место конфликт между сверстниками, проблемы в любовных отношениях;

культурные, средства массовой информации чрезмерно пропагандируют суицид.

Виды суицида:

истинные/завершенные, человек планирует, задумывается о смысле жизни и совершает суицид;

демонстративные, ничего общего не имеют со смертью, попытки делаются на публику, не заканчиваются смертью;

маскированные, подросток понимает, что он этим не решает проблему, уходит в экстремальные виды спорта, наркотики, все, что неизбежно приведет его ко смерти; цель такого суицида — разрешение конфликта.

Трудный возраст

Суицидальным попыткам предшествуют: депрессия, снижение эмоциональности, апатичность, отсутствие аппетита, плаксивость, раздражительность, бессонница, плохая успеваемость в школе. Человек, совершивший суицидальную попытку, должен наблюдаться в «кризисном отделении» в сопровождении психиатра и клинического психолога.

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