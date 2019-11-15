Москва, , 10:28 — REGNUM Пороки нынешней системы оплаты труда в здравоохранении были заложены реформами 2004−2005 годов. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Зарплату по действующему законодательства с 2004—2005 годов определяют даже не регионы, а работодатели. При отсутствии всякой отраслевой системы оплаты труда. Этот тренд был взят в середине 2000-х годов. Сейчас мы видим, что необходим возврат как минимум к компонентам той отраслевой системы», — заявила Скворцова.

«Главные врачи определяют зарплату на местах. А вот главврача назначают губернатор и министр здравоохранения региональный», — пояснила она.