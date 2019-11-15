Гонконг, Китай, , 10:17 — REGNUM Жители Гонконга почтили память убитого бунтовщиками пожилого мужчины, сообщает 15 ноября газета China Daily.

Мужчина, который являлся сотрудником Отдела гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга стал первой среди гражданских жертвой погромщиков, которые уже несколько месяцев терроризируют город. Местные жители принесли букеты цветов и таблички, где написаны слова соболезнования погибшему.

Как сообщалось ранее, он был убит ударом кирпичом по голове во время обеденного перерыва. Несмотря на то, что он был немедленно доставлен в госпиталь, спасти его жизнь не удалось. Полиция подтвердила, что кирпич был брошен радикалом в черной маске после того, как ознакомилась с видеозаписями камер наблюдения.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие убили в Гонконге пожилого гражданского