Самара, , 10:21 — REGNUM В Самаре определили места, где будет смонтирована новогодняя иллюминация. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, на этой неделе началась работа по монтажу гирлянд на деревьях. Всего планируется украсить более тысячи насаждений. Кроме этого продолжается работа по установке светодинамических фигур и «фонтанов», которые ранее уже были использованы для украшения города.

Отмечается, что на следующей неделе в город начнут поступать новые светодиодные инсталляции, которые также установят на улицах города. А склон у монумента Славы будет подсвечен каскадным «фонтаном».

По сообщению департамента городского хозяйства и экологии Самары, чиновники уже определили перечень мест, где будут размещены элементы иллюминации.

Чиновники планируют, что иллюминация начнет работать 1 декабря.