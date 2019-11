Лондон, , 10:37 — REGNUM На выставке X019 разработчики из Obsidian Entertainment анонсировали свою новую игру под названием Grounded. Ролик появился на YouTube-канале Xbox 14 ноября.

В Grounded игроки будут управлять людьми, которые уменьшились до размеров насекомых. Теперь им предстоит выживать в огромном мире и искать способ снова стать большими.

Сообщается, что игра выйдет весной 2020 года. Разработчики обещают, что проходить Grounded можно будет в кооперативе.

