Анадырь, , 10:26 — REGNUM «Ростелеком» отменил оплату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для жителей Чукотки это хорошая новость, ведь в некоторых районах региона — таксофоны это единственная связь.

На Чукотке установлено 46 таксофонов в каждом населённом пункте, 13 — в Анадырском районе, 8 — в Эгвекиноте, по шесть таксофонов — в Билибинском, Чукотском районах и Провиденском городском округе, пять — в Певеке и ещё два — в Анадыре.

Чаще всего с таксофонов вызывают скорую, полицию, пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре года северные районы Дальнего Востока обеспечат интернетом.