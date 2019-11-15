Рязань, , 10:02 — REGNUM Порядка двух тысяч кубометров мусора собрали жители Рязанской области в рамках Общероссийской экологической акции «Вода России». В экологическом марафоне, который проходил с апреля по октябрь, участвовало более двух тысяч человек. Волонтёры расчистили берега 47 водных объектов, сообщает пресс-служба регионального министерства природопользования.

В мероприятиях по очистке берегов водных объектов приняли участие все муниципальные образования региона. Усилиями волонтёров были очищены от мусора территории береговых полос общей протяжённостью более 110 километров. Всего собрано порядка двух тысяч кубометров мусора, в основном это бытовые отходы после отдыха туристов.

Всероссийская экологическая акция «Вода России» проводится с 2014 года. Программа по очистке берегов водоемов реализуется в рамках национального проекта «Экология».