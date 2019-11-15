Москва, , 09:57 — REGNUM Специалисты Главного архивного управления Москвы перечислили самые редкие и самые распространенные имена, которыми москвичи называли своих детей 200 и 100 лет назад, сообщается на портале мэра столицы.

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По данным Главархива, в метрических книгах 1819 и 1911 годов зафиксированы такие редкие имена мальчиков, как Африкан, Мефодий, Евсигней, Диомид, Евфимий, Иуда, девочек — Хиония, Домника, Харитина, Зиновия, Стефанида, Иустиния и Иулиания.

Самыми распространёнными именами для новорожденных мальчиков 100 и 200 лет были Александр, Иван, Пётр и Григорий, для девочек — Мария, Зинаида, Людмила и Тамара. Имя в основном выбирали по святцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве весной 2019 года самыми популярными женскими именами для новорожденных детей стали: Александра, Мариям и София (Софья). Мальчиков чаще называли Михаилами, Александрами и Максимами.

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