Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбурге на скамье подсудимых окажется руководитель строительной компании. Ему инкриминируют уклонении от уплаты налогов, фиктивный документооборот и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, которая повлекла тяжкие последствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Следствие считает, что мужчина создан фиктивный документооборот и уклонился от уплаты налогов на 16 млн рублей. Чтобы вывести деньги с расчетного счета организации банкам предоставлялись ложные сведения о назначении платежей.

Чтобы уклонится от уплаты налогов глава строительной компании обжаловал в суде решение налоговой службы о привлечении его к ответственности, представив при этом документы, содержавшие недостоверные сведения.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.