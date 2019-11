Краков, Польша, , 10:41 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры Terminator: Resistance. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Reef Entertainment 14 ноября.

Resistance — это шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной фильмов «Терминатор». Игрокам предстоит управлять Джейкобом Риверсом, одним из бойцов сопротивления людей.

Релиз Terminator: Resistance состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Поиграть в неё можно на PC и Xbox One.

