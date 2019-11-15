Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:47 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области суд вынес приговор экс-председателю сельскохозяйственной артели, признав его виновном в крупном мошенничестве и преступных финансовых операциях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина взял банковский кредит якобы для ремонта овощехранилища, однако деньги потратил по своему усмотрению. Договор с ремонтной организацией оказался фиктивным.

Бывший председатель сельскохозяйственного кооператива осужден на два с половиной года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также мужчина лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях. приговор не вступил в законную силу.