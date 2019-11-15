Лондон, , 11:01 — REGNUM На фестивале X019 от компании Microsoft показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Ролик также появился на YouTube-канале EA Star Wars 14 ноября.

Трейлер называется Become a Jedi («Стань джедаем»). В нём показано, как девочка идёт на работу к своему отцу, представляя себя одним из героев киносаги «Звёздные войны».

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.

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