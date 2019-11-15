Челябинск, , 09:46 — REGNUM В Челябинской области на региональных дорогах в ночь с 14 на 15 ноября работало 194 единицы техники. Об этом сообщает областной миндортранс.

Осадков кроме Сосновского района не отмечалось. Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопадов 14 ноября. В сравнении с предыдущей ночью количество уборочной техники возросло, ранее снег убирала 131 машина.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Челябинскую область накрыли снегопады. Установился снежный покров. Ранее, 13 ноября, снег обрушился на Свердловскую область.