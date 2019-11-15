Владикавказ, , 09:39 — REGNUM В инженерно-саперные подразделения Южного военного округа поступили средства защиты нового поколения. В воинские части, расположенные на Северном Кавказе, переданы комплексы инженерной защиты ОВР-2 «Сокол», сообщили 15 ноября в пресс-службе округа.

Защитный костюм «Сокол» представляет собой новейший образец средств инженерной защиты. Весит такой костюм всего 8,5 кг. С его помощью саперы смогут избежать поражения от мелких осколков. Кроме того, имеющийся в комплекте шлем выдерживает попадание 9-мм патрона с расстояния 25 м.

Как отметили в пресс-службе округа, всего на Северном Кавказе создано более 60 мобильных саперских групп. Число военнослужащих в них, которые заняты разминированием взрывоопасных предметов, составляет более 500 человек. В задачи саперов сходят работы, которые проводятся в местах боев времен Великой Отечественной войны.

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