Москва, , 09:38 — REGNUM По национальному проекту на первичное звено здравоохранения выделено 237,5 млрд рублей, однако требуется время, чтобы эффект от вложения себя проявил. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Если говорить о деньгах, то благодаря национальному проекту, который заработал только в этом году и фактически со второго полугодия — рано ждать пока быстрых результатов, — появился ресурс. И на первичную помощь (выделено) не так мало денег, 237,5 млрд рублей, которые пошли в регионы целенаправленно на эти направления», — заявила Скворцова.

«Это ФАПы и мобильные комплексы для первичного звена», — подчеркнула она.