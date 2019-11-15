Лондон, , 11:00 — REGNUM На фестивале X019 компания Microsoft показала первый геймплейный трейлер стратегии Age of Empires IV. Ролик также опубликовали на официальном YouTube-канале Xbox 14 ноября.

В Age of Empires IV игрокам предстоит развивать своё государство и побеждать в масштабных военных конфликтах. Дата релиза проекта пока не сообщается.

Напомним, Age of Empires — это серия стратегий в реальном времени (RTS). Последняя игра серии (Age of Empires III) вышла в 2005 году.

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