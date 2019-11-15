Барнаул, , 09:34 — REGNUM В споре о бесполезности некоторых анализов кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин придерживается стороны доказательной медицины. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова учёного, раскритиковавшего заявление Малышевой, он пояснил:

Пробирки для анализа крови Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Озабоченность по поводу необходимости проведения тех или иных анализов вполне обоснована. Однако здесь работают несколько векторов поведения врача. Во-первых, врач вынужден считаться, что он может что-то не учесть и поэтому при возникновении жалобы пациента при проверке всегда может эксперт отметить, что врач что-то не дообследовал. Поэтому врача понять можно — он перестраховывается.

Во-вторых, при тех или иных состояниях существуют протоколы и врач обязан следовать им, хотя зачастую это лишь предположение. Третье — развитие платных услуг явно подталкивает систему на затратность. Поэтому во всех странах ищут те или иные механизмы сдерживания этой гонки обследований и лечения.

Поэтому отработаны и механизмы медицинского страхования и механизмы развитие системы «врач общей практики». Но самое важное направление это, так называемое развитие «доказательной медицины», когда ведутся громадные базы данных наблюдений.

И здесь, конечно, возникают споры и разные мнения об информативности того или иного анализа, эффективности той или иной методики лечения. А если учесть, что на это наслаивается природная эволюция вирусов, то вспоминаешь, что зачастую медицина это не наука, а искусство.

Но любой спор все-таки требует научных доказательств. На моей памяти я уже пережил многочисленные перевороты медицинских взглядов на 180 градусов. Поэтому все-таки больше доверяю данным «доказательной медицины», хотя и они тоже меняются».

Напомним, ранее Малышева посоветовала телезрителям программы «Жить здорово!» отказываться от некоторых анализов ради экономии. В частности, она заявила, что гражданам не обязательно проходить тесты на вирус Эпштейна — Барра, поскольку вирус герпеса и цитомегаловирус есть у всех.

Её высказывание опроверг доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев. По его словам, диагностика на любой вирус является полезной, тем более, если возникает какая-то патология с тем же герпесом.

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