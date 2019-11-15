Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM Экологическая ситуация в индийской столице Дели вновь ухудшилась из-за смога. Об этом 15 ноября сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Центральное управление по контролю за загрязнением (CPCB) опубликовало свежие данные о содержании вредных примесей в атмосфере городов северной Индии, согласно которым индекс загрязнения воздуха в Дели превысил 700 пунктов. Помимо индийской столицы, экологическая ситуация значительно ухудшилась в городах Нойда, Газиабад, Гуруграм, Фаридабад. Сообщается, что администрация национального столичного региона Дели рассматривает возможность продления действия системы «чет-нечет» для автомобильного транспорта.

Напомним, что в конце октября 2019 года северную Индию укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения.