Уси, Китай, , 09:18 — REGNUM Регулирование интернета в мире должно осуществляться на чёткой законодательной основе, причём правила игры должны быть едины для всех. Такое заявление сегодня, 15 ноября, в рамках российско-китайского форума новых медиа, проходящего в китайском городе Уси, сделал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

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«Мы выступаем за то, чтобы в интернете существовали чёткие правила игры, чтобы всем было понятно, где, что и как делать», — приводит ТАСС слова замглавы российского федерального ведомства.

Волин уверен, что ни частные компании, ни отдельные государства не могут устанавливать и диктовать эти правила в мировом масштабе, так как «интернет состоит из большого количества государств». Поэтому, по его словам, страны «должны сесть и договариваться про эти правила игры». Хорошей площадкой для этого может стать площадка ООН, уверен замминистра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что регулирование интернета из одной страны «никому не нравится», для этого нужны международные решения.