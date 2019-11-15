Москва, , 09:07 — REGNUM Число санитаров в государственных и муниципальных больницах РФ сократилось за год на 9%. В Минздраве это объяснили переаттестацией младших медработников, пишут 15 ноября «Известия».

В третьем квартале 2018 года в России числилось 292 тыс. младших медработников, в третьем квартале 2019 года — уже только 266 тыс. человек, отмечает издание со ссылкой на Росстат. В ряде регионов сокращение гораздо заметней: в Ярославской области — на 48% за год, в Амурской области и на Чукотке — на 32% и 31% соответственно.

В медицинских учреждениях в настоящее время переоценивают квалификацию младших медработников — санитаров. Они могут довести свой уровень подготовки до требований стандарта, пройдя обучение. Медсестры к этой категории не относятся, так как у них есть среднее профильное образование, пояснили в Минздраве.

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По словам председателя профсоюза работников скорой помощи Дмитрия Белякова, большинство санитаров не проходили профессиональное обучение и платить за курсы не готовы. Такие сотрудники уходят из больниц, тогда их функции перекладывают на медсестер, а за уборку платят клининговым компаниям.

«Санитары уходят как вид, и в первую очередь это сказывается на качестве ухода за больными», — подчеркнул Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент РФ Владимир Путин раскритиковал систему оплаты труда, действующую в здравоохранении. Росстат вместе с тем отчитался о росте заработной платы за три квартала текущего года у всех категорий медработников.

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