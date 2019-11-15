Москва, , 09:08 — REGNUM В Москве 15 ноября днем ожидается от +4 до +6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода, по прогнозу метеорологов, будет облачной, но с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, его скорость достигнет 4 — 9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Как сообщили в Гидрометцентре, самый холодный день 15 ноября в Москве был зафиксирован в 1965 году. В тот день в столице были настоящие сибирские морозы, температура опустилась до — 20,3 °С. Самый теплый день был в 2010 году, тогда термометры днем показали +12,4 °С.