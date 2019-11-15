Найроби, , 09:03 — REGNUM Верховный суд в Кении отклонил петицию, предполагавшую повышение заработной платы заключенных в тюрьмах по всей стране. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов телерадиокомпании, трое бывших заключенных подали эту петицию четыре года назад, утверждая, что действующее тюремное законодательство лишает их элементарного человеческого достоинства и подвергает их рабству.

Как сообщают журналисты, в настоящее время кенийские заключенные зарабатывают менее 1 доллара США в год, что не пересматривалось с 1979 года. Они изготовляют много мебели для правительственных зданий, в том числе для парламента и судов, а также производят регистрационные номера транспортных средств.

Бывшие заключенные сообщили суду, что заключенным не всегда предоставляются необходимые предметы личной гигиены, такие как мыло, зубная паста и туалетная бумага.

Один из петиционеров Алойс Оньянго сказал, что ему не выплатили заработную плату после 16 лет тюрьмы, и он требует, чтобы тюремные власти сделали это. Но судья отклонил ходатайство на том основании, что в соответствии с действующим законодательством оплата за тюремное заключение предоставлена на усмотрение комиссара тюрем.

Петиционеры сообщили журналистам, что обжалуют отказ суда от внесения изменений в систему оплаты труда заключенных.