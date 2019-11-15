Амстердам, , 08:52 — REGNUM С приближением праздника св. Николая в Голландии снова разгорается ставшая в последние годы традиционной дискуссия вокруг фигуры «Чёрного Пита».

Чёрный Пит (Zwarte Piet) — помощник Синтерклааса (Sinterklaas: святой Николай, прототип американского Санта-Клауса). Чёрный Пит доставляет через трубу подарки послушным детям в День Синтерклааса, то есть вечером 5 декабря, причём таких помощников у Синтерклааса много. Изображается Чёрный Пит с чёрным или коричневым лицом, в шароварах и берете с пером, а также с чёрными кудрявыми волосами, золотыми серьгами и ярко красными губами. Такое изображение в последние годы всё чаще становится поводом для обвинения фигуры Чёрного Пита в расизме и, соответственно, для требований изменить его образ. Обычно вместо сплошь чёрного лица предлагается навести на лицо несколько тёмных полосок, долженствующих изобразить следы сажи.

Опрос голландского новостного телеканала NOS показывает, что лишь немногие муниципалитеты, выделяя субсидию на организацию въезда Синтерклааса, ставит условием изменение внешности Пита. Три четверти голландских муниципалитетов согласились принять участие в опросе. Из них около 60% выделяют субсидию на организацию въезда Синтерклааса в свой город. В четырёх муниципалитетах (Девентер, Энсхеде, Гронинген и Схидам) указали, что изменение внешности Пита является условием для получение субсидии. В восьми других муниципалитетах заявили, что местные власти стимулируют изменение внешности Пита. Однако в большинстве муниципалитетах сообщают, что внешность Пита не вызывает среди местных жителей споров, или же находят, что не властям решать, какой должен быть цвет лица у Пита.

Группа ярых противников традиционного Чёрного Пита под названием Kick Out Zwarte Piet (KOZP) заявляет о своём непонимании такой излишне пассивной, по её мнению, позиции местных властей. Члены KOZP считают, что мэры городов не должны принимать участия в празднествах вокруг въезда Синтерклааса, если в этих городах Питы всё ещё традиционно-чёрные.