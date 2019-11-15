Москва, , 08:48 — REGNUM Правительство подготовило условия для того, чтобы регионы смогли создать эффективную инфраструктуру здравоохранения первичного звена. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Что зависит от меня? Прежде всего: мы впервые (со времён) Советского Союза, с 2014 по 2016 год пересмотрели требования к размещению инфраструктуры здравоохранения в зависимости от расположения населённых пунктов, численности жителей, транспортной инфраструктуры и так далее. И создали такой инструмент, геоинформационную систему электронную, которая каждому региону позволяет в соответствии с пониманием, где проживает сколько людей — а оказывать помощь надо всем, — правильно спланировать системы здравоохранения, который должен быть максимально приближен к месту жительства или месту работы человека», — заявила Скворцова.

«Запустили это с 2016 года. Каждый регион создал дорожную карту достраивания первичного звена здравоохранения. И в этом направлении многое на самом деле сделано на сегодняшний день», — подчеркнула она.