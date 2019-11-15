Масеру, , 08:49 — REGNUM Учения в Лесото, в ходе которых официальные лица отрабатывали ситуацию, в которой в страну въехала больная лихорадкой Эбола женщина, вызвали панику в южноафриканской стране. Об этом передает ВВС Africa.

По легенде, которая была освещена в местной прессе, женщина из ЮАР вступила в контакт с другой женщиной из Демократической Республики Конго, а затем пересекла границу с ЮАР и прибыла в Лесото. Министерство здравоохранения Лесото якобы сообщило прессе, что женщина была доставлена в больницу после проявления симптомов вируса, и ее тест на Эболу оказался положительным.

На фоне общественной панки Национальный институт инфекционных болезней выпустил постановление, в котором объяснялось, что происходящее — на самом деле учения, и ни у кого не был обнаружен положительный результат на Эболу.

На нескольких новостных сайтах говорилось, что министр здравоохранения Лесото Нкаку Каби позже выступит на пресс-конференции и предоставит дополнительную информацию о прошедших учениях.