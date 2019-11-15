Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM Утром 15 ноября на пешеходном перехода в столице Бурятии Улан-Удэ была сбита местная жительница. Виновником ДТП оказался турист из Германии, передвигающийся на ярко жёлтом фургоне «Фольксваген» с нарисованными по бортам цветочками.

Как сообщает «Байкал-Daily», иностранец сильно испугался и начал оказывать помощь сбитой женщине, лицо которой было в крови. При этом на русском языке он изъяснялся очень плохо.

Пострадавшая госпитализирована, о её состоянии пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, российские автотуристы, в свою очередь, чаще всего попадают в ДТП на дорогах Белоруссии, Германии и Польши.

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