Москва, , 08:44 — REGNUM Больше учиться и решительнее действовать посоветовали бы себе жители России, если бы вернулись на десять лет назад. Об этом говорят результаты исследования, проведенного порталом по поиску работы Superjob.

Советская школа

Такой ответ оказался самым популярным среди опрошенных в возрасте 30, 40 и 50 лет. Также 30-летние респонденты дали бы себе совет двигаться в выбранном направлении, так как оно оказалось верным. Ответ «Все правильно делаешь, продолжай» стал среди них вторым по популярности.

На третьем месте — совет сменить профессию. А вот 40-летние и 50-летние соискатели посоветовали бы себе быть решительнее и ничего не бояться.

Опрос проводился с 10 по 14 октября. В каждой возрастной группе были опрошены по 300 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что зарплатные ожидания жителей России в сегменте линейного персонала оказались в среднем на 6% ниже, чем у мигрантов.

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