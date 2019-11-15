Москва, , 08:35 — REGNUM Самым продаваемым автомобилем на вторичном авторынке России по итогам октября 2019 года стал отечественный хэтчбек Lada 2114. Об этом сообщает аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, этот Lada 2114 с пробегом в октябре 2019 года в России был распродан в количестве 13 тыс. экземпляров.

На втором месте рейтинга самых продаваемых автомобилей на вторичном авторынке страны оказался Ford Focus. По итогам прошлого месяца этот автомобиль купили 12,9 тыс. автолюбителей.

На третьем месте оказался также представитель «АвтоВАЗа» — седан Lada 2107, который в октябре разошелся тиражом в 11,5 тыс. экземпляров.

Четвертое и пятое места заняли южнокорейские модели — Hyundai Solaris (11,2 тыс. ед.) и KIA Rio (10,3 тыс. ед.).

Напомним, хэтчбек Lada 2114 становился лидером продаж на вторичном авторынке России в августе этого года, а также занимал первые строчки рейтинга самых популярных авто с пробегом на российском авторынке с января по май 2019 года.

Читайте также: Названы самые опасные опции автомобиля