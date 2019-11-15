Новосибирск, , 08:28 — REGNUM В Новосибирской области наградили четверых детей, совершивших героические поступки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Все они получили награды за мужество при спасении людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях.

Медали «За спасение жизни» от Новосибирской области получили Никита Завалишин (НГУЭУ), Тимофей Словаков (МКОУ СОШ с. Белово Искитимского района), Полина Леденева (МБОУ СОШ № 21 «Академическая» г. Новосибирска). Они помогали спасать людей из горящих домов.

Почетная грамота Российского союза спасателей за мужество и храбрость, проявленную в экстремальной ситуации при тушении пожара, была вручена Александру Сидорову (МБОУ СОШ № 7 г. Новосибирска). Он подручными средствами предотвратил пожар на краю леса и остановил дальнейшее распространение огня.

Награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».