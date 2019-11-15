село Коса, , 08:08 — REGNUM В Пермском крае житель поселка Кордон Косинского района окажется на скамье подсудимых за причинение смерти по неосторожности двум пермякам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, мужчина допустил опрокидывание моторной лодки, в результате два человека утонули. При этом фигурант уголовного дела не имел прав на управления маломерными судами, а на лодке отсутствовали индивидуальные спасательные средства.

Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.