Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Работа в университетах США должны быть построена так, чтобы используемые ими «секретные технологии» не смогли получить Северная Корея, Китай, Россия, Иран и Сирия. Об этом говорится в проекте документа, подготовленного управлением по сотрудничеству в области снижения угроз Госдепа США, передаёт 15 ноября RT.

Чтобы перечисленные страны, которые в Вашингтоне считают «распространяющими ядерное оружие», не смогли получить доступ к информации, Госдеп планирует усилить контроль доступа к ключевым исследованиям и оборудованию. Кроме того, в американских вузах хотят внедрить процедуры комплексной проверки студентов, профессоров и исследователей. На эти цели управление готово потратить $2 млн.

В соответствии с документом, в будущем «защитная» деятельность получит глобальный охват, как по направлениям работы, так и в части географии. Предполагается, что аналогичные программы при участии США будут запущены в Индии, Индонезии, Малайзии, Тайване, ОАЭ и на Украине.

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