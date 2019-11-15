Якутск, , 08:08 — REGNUM Минтранс Якутии озвучил примерный график открытия ледовой переправы в районе Якутска через реку Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На реке Лене идут подготовительные работы. С открытием проезда грузоподъёмность будет повышаться в зависимости от толщины льда. Машины массой до 3 тонн пустят 25 ноября», — сообщили в ведомстве.

Ориентировочное открытие переправ для движения транспортных средств в обоих направлениях с разрешенной максимальной массой до 3 тонн — 25 ноября, до 20 тонн — 20 декабря, до 30 тонн — 28 декабря, до 40 тонн — 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября открыли автозимник через реку Амгу. Пока проезд разрешён транспорту до 3 тонн.