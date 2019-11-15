Курган, , 08:04 — REGNUM В Кургане к 1 февраля 2020 года пройдут массовые сокращения административного аппарата в школах и детских садах. На официальном сайте столицы Зауралья появилось несколько постановлений о реорганизации дошкольных и общеобразовательных учебных учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Согласно документации, детские сады №№ 113, 196 в микрорайоне Рябково объединятся с детсадами №№ 74 и 160; детсад №207 на Утяке присоединяется к школе №67; детский сад №78 в микрорайоне Черёмухово — к школе №59; детский сад №132 в микрорайоне Глинки объединяется со школой №55; детсад №140 в Керамзитном — со школой №51; детский сад №9 — с детским садом №54; детский сад №41 — с детским садом №121.

Реорганизации подлежит и административный аппарат школ: №10 объединят с №50; №№14 и 34 — с №44; №18 — с №23.

В постановлениях сообщается, что руководители подлежащих реорганизации детских садов и школ идут под сокращение. Административное звено ждёт либо сокращение, либо изменение трудового договора. Педагогический состав учреждений реорганизация не затронет.

Напомним, сокращения управленцев в образовании Курганской области анонсировались ещё в октябре 2019 года. Глава региона Вадим Шумков отмечал, что в Москве один директор приходится в среднем на восемь школ. Курганская же область, при бюджете в сто раз меньшем, в каждой школе и детском саду имеет по директору.

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