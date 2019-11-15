Барнаул, , 07:32 — REGNUM Специалисты Алтайкрайстата обнародовали краткие итоги о миграционных процессах, происходивших в регионе с января по сентябрь 2019 года. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, они свидетельствуют о значительном снижении миграционной убыли.

Так, если за январь-сентябрь 2018 года этот показатель составлял минус 3942 человек, то в текущем периоде минус 1236 человек. Миграция в приделах России и межрегиональная тоже уменьшились (с минус 5345 до минус 4107 человек и — минус 5345 до минус 4107 человек соответственно), а внутрикраевая осталась на прежнем уровне, причём, количество прибывших и выбывших одинаково — минус 32 883 человек.

Любопытны данные о международной миграции. За последний год она показала двукратный рост (с 1403 до 2871 человек), который произошёл за счёт стран-участников СНГ.

Напомним, судя по официальным данным Новосибирскстата, обнародованным в конце сентября 2019 г., больше всего уезжают из Омской области (-5825 человек) и Красноярского края (-2720 человек).

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