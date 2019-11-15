Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области задержаны директор компании и его приятель за вымогательство 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, оренбуржец взял в долг у главы организации 600 тыс. рублей. Впоследствии руководитель компании потребовал вернуть деньги, но в сумме, гораздо большей, чем та, которую дал взаймы. Вымогая 1,5 млн рублей, директор и его знакомый в ход пустили угрозы насилия.

Оренбуржец обратился в полицию и заявил о вымогательстве. Возбуждено уголовное дело. Задержанным мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.