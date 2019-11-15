Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбурге на набережной Урала может появиться центр уличного баскетбола. Возможность размещения нового объекта поручил рассмотреть своим подчиненным губернатор Денис Паслер по итогам встречи с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и генеральным директором Российской федерации баскетбола Евгением Ивановым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ориентируясь на опыт других городов, участники встречи обсудили несколько уже реализованных в других регионах проектов. Денис Паслер поддержал идею строительства центра уличного баскетбола в Оренбурге.

В качестве возможной площадки рассматривается набережная Урала, где продолжается реконструкция. Предполагается, что строительство будет вестись в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Наряду с Оренбургом уличные баскетбольные площадки могут появиться и в других крупных городах Оренбургской области.

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