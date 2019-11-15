Сызрань, Самарская область, , 07:22 — REGNUM Пилот самолета Airbus Дамир Юсупов, выполнивший аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским в августе 2019 года, перестал представляться пассажирам. Об этом он сообщил в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ.

«Люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — объяснил он.

Отмечается, что после августовского происшествия пилот совершил 30 полётов. Во время одного из них, сказал Юсупов, самолёт попал в турбулентность, и его затрясло, что вызвало испуг пассажиров. Некоторые вспомнили, что лайнером управляет пилот, попавший ранее в чрезвычайную ситуацию.

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15 августа пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» и направился в Симферополь. Сразу после взлёта самолет столкнулся со стаей птиц, из-за чего у него отказали оба двигателя. Капитан принял решение сажать самолет прямо на поле кукурузы без выпущенного шасси. В результате жёсткой посадки все пассажиры выжили и отделались легкими травмами.

Оба пилота самолета — Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин стали Героями России. Экипаж был награжден орденами Мужества.

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