Якутск, , 07:03 — REGNUM В Амгинском районе Якутии отрыли ледовую переправу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С 14 ноября на ледовом автозимнике через реку Амга на 198-м км разрешено движение автотранспорта весом до 3 тонн», — озвучили в минтранспорта и дорожного хозяйства Якутии.

По словам специалистов, толщина льда уже составляет 30 см.

Как сообщало ИА REGNUM, на ледовой переправе в Якутске автомобилист сбил сотрудника ГИБДД и даже не остановился.