Оренбург, , 06:31 — REGNUM В Оренбурге на предприятии, оказывающем услуги по пассажирским перевозкам, обыски прошли в связи с подозрением в уклонении от уплаты налога на сумму более 25 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов», в рамках которого проводились обыски. По версии следствия, предприниматель представила в налоговые органы декларации с заведомо ложными данными результатов своей финансово-хозяйственной деятельности.

Скорее всего, речь идет о «Гортрансе» и супруге депутата, которая возглавляет предприятие. Примечательно, что до 2019 года организацией руководил сам депутат.

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