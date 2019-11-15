Москва, , 06:10 — REGNUM Поезд «Дальневосточный экспресс» продолжает курсировать по Кольцевой линии московского метро. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, дополнительным бонусом к поездке является возможность выиграть туристическую путевку в Забайкальский край. Речь идёт о непрерывный призовой викторине.

«В каждом вагоне «Дальневосточного экспресса» есть QR-код, сканируя который, пассажир попадает на сайт квеста. Зарегистрировавшись на сайте в период с 8 ноября по 14 декабря 2019 года, пассажир участвует в первом этапе конкурса», — поясняют организаторы акции.

Первую часть стартового этапа квеста можно выполнить прямо в вагоне, проходя онлайн-викторину. Затем с помощью социальных сетей проходит регистрация на очную часть игры.

Очная часть пройдёт с 12 по 14 декабря в Экспоцентре — во время проведения фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Среди победителей будут разыграны 10 путевок на двоих на посещение одного из регионов ДВ, в том числе Забайкальского края, по системе «всё включено».

Уже сообщало, ИА REGNUM, «Дальневосточный экспресс» запущен на кольцевую линию московского метро 8 ноября и будет курсировать полгода. За это время пассажиры узнают историю дальневосточных регионах, увидят уникальную природу, заповедники, оценят достопримечательности макрорегиона.

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