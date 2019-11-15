Новосибирск, , 06:06 — REGNUM Новосибирский гарнизонный военный суд отправил под стражу управляющего директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» («НИИЭП») Амира Алямова, сообщается на сайте суда.

«11 ноября 2019 года в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении ряда преступлений задержан управляющий директор АО «НИИЭП» Алямов А.Э. 13 ноября 2019 года Новосибирским гарнизонным военным судом в отношении обвиняемого Алямова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — уточняется в официальном сообщении.

Согласно информации на официальном сайте «НИИЭП», Амир Алямов родился родился в 1967 году в Новосибирске. Окончил Новосибирский институт железнодорожного транспорта по специальности инженер-экономист. Работал на Новосибирском заводе химкоцентратов. Был начальником отдела комитета по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска. В 2002 году стал начальником отдела «НИИЭП». С этого времени он трудился в Институте на разных должностях, а в июле 2012 года стал генеральным директором АО «НИИЭП».

"Возглавив Научно-исследовательский институт электронных приборов Амир Алямов заявил, что видит свою цель не только в выполнении государственного оборонного заказа, но также в создании комфортного социального климата и условий для развития научно-производственного потенциала предприятия…»— отмечается на сайте «НИИЭП»

По данным «Тайги.инфо», Алямова задержали 12 ноября 2019 года.

Как отмечает СМИ, в 2017 году прокуратура обнаружила завышение цен на контракты с «НИИЭП» по гособоронзаказу.

АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» — ведущее предприятие России «по созданию систем ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники». Он входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех».