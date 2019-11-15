Чунцин, Китай, , 06:00 — REGNUM Почти 500 тыс. редких рыб было выпущено верхних течениях реки Янцзы близ города Чунцина на юго-западе Китая, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

По данным муниципального бюро лесничества, в партию выпущенных в реку рыб также вошли 22 янцзыйских осетра весом 1 кг каждый и 22 кефали наряду с еще восемью видами рыб в разных количествах. Янцзыйский осетр находится под государственной защитой первого класса в Китае, а кефаль является второй рыбой по степени охраняемости в стране.

Заводчики рыбы периодически выпускают рыбу в Янцзы для того, чтобы пополнить популяцию редких видов и обеспечить защиту экологии и сохранить биологическое разнообразие этой важнейшей китайской артерии.