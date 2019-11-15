Нанкин, Китай, , 05:39 — REGNUM В общей сложности одиннадцать подозреваемых, причастных к трансграничному телефонному мошенничеству, были возвращены в Китай из Вьетнама, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Все возвращенные в Китай были членами банды тайваньца, орудовавшей в интернете с апреля по май 2019 года из города Хошимина во Вьетнаме. Их жертвами были жители материковой части Китая, сообщили в полиции города Хайань провинции Цзянсу.

Преступники представлялись в телефонном разговоре как сотрудники китайских банков и рассказывали своим жертвам, что у них исчерпан лимит кредитной карты. Затем звонки переадресовывались банде тайваньца, которые представлялись правоохранителями и обманным путем завладевали деньгами жертв.

Полиция Вьетнама арестовала одиннадцать подозреваемых и передала их властям китайской провинции Цзянсу в августе 2019 года, которые позже подтвердили факт ареста подозреваемых.

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