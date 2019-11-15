Новосибирск, , 05:37 — REGNUM С дорог Новосибирска с момента первого снегопада вывезено 11,2 тыс. кубометров снега, высыпано 4,5 тыс. тонн отсевов дробления горных пород, реагента «Бионорд» — 1,3 тыс. тонн, сообщает мэрия города.

Накануне, 14 ноября, в дневную смену на уборку снега выходили 196 единиц спецтехники, ежедневно работают от 110 до 220 сотрудников ДЭУ, а также учреждений «Горзеленхоз», «Горсвет» и «Гормост», уточнили в горадминистрации.

Отметим, что в 2019 году МКУ «ДЭУ-1» заключило муниципальный контракт с Уральским заводом противогололёдных материалов на поставку твёрдого противогололёдного материал «Бионора» — 3 тыс. тонн на 68,856 млн рублей и двухфазного противогололёдного материала «Бионорд» — 2 тыс. тонн на сумму 45,904 млн рублей. Заключён муниципальный контракт и на покупку двух единиц ттехники для распределения этого материала — на 5,3 млн рублей.

На улицах города используются отсевы дробления горных пород. Приобретено 81 тыс. тонн на 64,040 млн рублей. А также минеральный концентрат «Галит» — 9 тыс. тонн на 43,192 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ближайшие дни в Новосибирске ожидается усиление морозов — до — 24 °C, в пригороде до — 28 °C.

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