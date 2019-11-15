Пекин, , 05:29 — REGNUM Китайские власти расследовали 45 743 случая киберпреступлений за первые десять месяцев 2019 года в рамках специальной кампании, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Как стало известно, было поймано 65 832 подозреваемых. Среди них зафиксировано 21 933 случая онлайн-мошенничества, 5797 случаев организации онлайн-казино и 2868 случаев разглашения или преступного использования личных данных, сообщили в подразделении кибербезопасности при министерстве во время пресс-конференции.

Отметим, что кампания по борьбе с киберпреступлениями стартовала в Китае еще в январе 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, 98 человек были недавно арестованы в Китае за организацию онлайн-казино.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая арестованы 98 человек за организацию онлайн-казино