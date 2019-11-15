Пекин, , 05:23 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая объявило в розыск 10 подозреваемых в преступлениях, связанных с важными культурными реликвиями, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Список разыскиваемых был представлен общественности для того, чтобы народ знал своих «героев», прославившихся разграблением гробниц, кражей и перепродажей культурных реликвий, а также помог поймать злоумышленников. Ранее полиция уже выпускала три таких списка общим числом подозреваемых в количестве 30 человек. Все они были пойманы.

Отметим, что Китай переживает бум археологии, в связи с чем появляется все больше желающих поживиться культурными реликвиями, которые дорого оцениваются на черных рынках.