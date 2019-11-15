Душанбе, , 05:15 — REGNUM На российской 201-й военной базе в Таджикистане до 2023 года будет построено более 20 новых объектов, заявил 14 ноября журналистам командир базы полковник Сергей Горячев.

Российские военные в Таджикистане Mil.ru

«В военном городке Душанбе до 2023 года запланировано строительство 22 объектов», — сказал он.

Полковник отметил, что новые объекты будут предназначены в основном для проживания и социального обслуживания военнослужащих: на территории городка будет возведено семь общежитий по 85 квартир каждое, культурно-досуговый центр на 600 посадочных мест, школа на 950 учащихся и детский сад на 200 детей.

Сейчас работы ведутся на четырёх объектах — на базе строятся казарма, столовая, спортивный комплекс и трансформаторная подстанция.

201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Соединение, в соответствии с соглашением двух стран, будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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