Тирана, , 09:27 — REGNUM 14 ноября албанский журналист Себастьян Зонья опубликовал результаты исследования, согласно которому 74,8% албанцев поддерживают идею национального воссоединения, то есть объединения Албании и Косово. Также большинство албанцев в Албании и Косово выступает за унификацию школьных учебников двух республик и полную отмену взаимных таможенных пошлин.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по словам Зоньи, публикация глубокого исследования по данной тематике в Тиране должна была состояться на этой неделе, но была отменена без объяснения причин.

В своей статье Зонья привел фотографии нескольких страниц данного исследования.

Также, согласно результатам данного исследования большинство албанцев выступает против идеи обмена территориями между Косово и Сербией и против присоединения к Балканскому «мини-шенгену».